Фото: полиция

Полицейские завершили расследование и направили в суд обвинительный акт по ограблению посетителя кафе в Деснянском районе столицы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Преступление произошло в июне на улице Милютенко. К 76-летнему мужчине, который пил кофе за столиком, подошел неизвестный и выхватил из рук мобильный телефон. Свидетелем происшествия стала киевлянка, которая вызвала полицию.

Правоохранители разыскали и задержали злоумышленника в другом районе города. Им оказался 27-летний уроженец Одесской области, уже имеющий несколько судимостей за имущественные преступления. У него изъяли украденный телефон.

Мужчину будут судить по ч. 4 ст. 186 УК Украины (грабеж, совершенный в условиях военного положения). Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве 21-летний парень во время драки ранил ножом незнакомца. Фигуранту объявили подозрение.