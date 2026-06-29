Полиция открыла дело против "ведьмы" Марии Тихой и "мага" Велиара

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Национальная полиция начала производство по статье о мошенничестве в отношении Марии Арефьевой (ведьма Мария Тихая) и Богдана Орищенко (маг Велиар)

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает RegioNews .

"Ну уж официально: по результатам нашего расследования Нацпол открыл дело по магам. Конкретно по статье мошенничество", – отметил он.

Также он напомнил, что подал заявление в БЭБ по уклонению от уплаты налогов.

Напомним, что одни из известных "экстрасенсов" Украины - "ведьма" Мария Тиха и "маг" Велиар - могут быть причастны к масштабным мошенническим схемам . В частности, речь идет о вероятном выманивании денег у семей военнослужащих и уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Мария Тиха (1996 г.р.) – украинская участница телевизионных шоу, блоггер и эзотерическая практика, которая позиционирует себя как "наследственная ведьма", тарологиня и некромантка.

Широкую известность получила после участия в телешоу "Битва экстрасенсов", где дошла до финальных этапов.

В медиапространстве ее часто называют одной из самых известных и эпатажных "ведьм" Украины. Она активно ведет публичную деятельность в соцсетях, появляется в интервью и медийных проектах, где комментирует темы войны, политики и эзотерики.

В частности, СМИ сообщали о ее присутствии на судах, связанных с Игорем Коломойским , где она была подмечена среди группы поддержки бизнесмена. Также сообщалось о ее появлении во время судебных процессов с участием Юлии Тимошенко .

Сама Тиха утверждает, что работает с "мертвой энергетикой" и "духами рода", а также занимается магическими практиками для клиентов.

Богдан Орищенко, известный как "Маг Велиар" , – украинский публичный персонаж, позиционирующий себя как эзотерический практик, таролог и маг. Он ведет активную деятельность в социальных сетях, где публикует контент по темам "магии", прогнозам и ритуальным практикам.

В медиа и публичных источниках его связывают с участием в различных информационных и общественно-политических акциях, вызывающих резонанс.

Также Орищенко фигурирует в журналистских материалах как автор эзотерических проектов и коммерческих "магических" услуг.

Напомним, что во время суда по мере пресечения для эксочельщика Офиса Президента Андрея Ермака озвучивались некоторые детали по перепискам, которыми владели правоохранители. В частности, о том, что Ермак ранее принимал решение о назначении на топ-должности с помощью гадалки.

Впоследствии журналисты выяснили, кто такая "гадалка Ермака" . Ею оказалась 51-летняя Вероника Аникиевич, называющая себя консультантом по астрологии. Ее отец является гражданином РФ и, скорее всего, проживает на оккупированных территориях.