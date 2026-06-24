"Магические услуги" в кредит: "ведьму" Тихую и "мага" Велиара разоблачили на мошеннических схемах

Мария Тихая. Фото: из открытых источников

Одни из известных "экстрасенсов" Украины – "ведьма" Мария Тиха и "маг" Велиар – могут быть причастны к масштабным мошенническим схемам. В частности, речь идет о вероятном выманивании денег у семей военнослужащих и уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах

Об этом говорится в новом расследовании, которое опубликовал народный депутат Ярослав Железняк, передает RegioNews.

По словам депутата, Мария Тиха (Мария Арефьева) и Богдан Орищенко, известный как Велиар, позиционируют себя как "маги" и якобы используют образы эзотерики для публичной деятельности и заработка. В то же время, он утверждает, что речь идет о возможной мошеннической схеме, связанной с получением значительных сумм денег от клиентов.

Железняк заявляет, что в распоряжении есть переписки и свидетельства десятков людей, якобы оплачивавших "услуги" – в частности "снятие проклятий", "родовые чистки", "лечение" и другие ритуалы. По его словам, суммы таких оплат могли достигать тысячи долларов, а в отдельных случаях люди брали кредиты для оплаты услуг.

Одной из ключевых схем, связываемых с Тихой, являются так называемые "ночные узапугивания" в голосовых сообщениях. По данным материалов, клиенткам якобы присылали аудиосообщения с утверждениями о "родовых проклятиях" и "смертельной порче":

одна из женщин была настолько запугана, что взяла кредит на 160 тысяч гривен для оплаты так называемой "родовой чистки", а после перевода средств "ведьма" просто перестала выходить на связь;

для оплаты так называемой "родовой чистки", а после перевода средств "ведьма" просто перестала выходить на связь; другая потерпевшая передала Тихой около 4 тысяч долларов (в другом заявлении фигурирует сумма 180 тыс. грн наличными ) за ритуал для решения проблем со здоровьем, но результат оказался аналогичным – игнорирование;

(в другом заявлении фигурирует сумма ) за ритуал для решения проблем со здоровьем, но результат оказался аналогичным – игнорирование; еще одна женщина заплатила 12 тысяч гривен за обещания помочь найти без вести пропавшего военнослужащего и, получив деньги, экстрасенс исчезла.

По словам Железняка, после получения средств коммуникация с клиентами якобы прекращалась или ограничивалась. Он также утверждает, что официальные доходы фигурантов могут не соответствовать задекларированным суммам заработка.

Железняк заявил, что материалы дела будут переданы в Национальную полицию и Бюро экономической безопасности для проверки возможных признаков мошенничества и уклонения от уплаты налогов.

Правоохранительные органы пока публично не комментировали эти заявления.



Мария Тиха (1996 г.р.) – украинская участница телевизионных шоу, блоггер и эзотерическая практика, которая позиционирует себя как "наследственная ведьма", тарологиня и некромантка.

Широкую известность получила после участия в телешоу "Битва экстрасенсов", где дошла до финальных этапов.

В медиапространстве ее часто называют одной из самых известных и эпатажных "ведьм" Украины. Она активно ведет публичную деятельность в соцсетях, появляется в интервью и медийных проектах, где комментирует темы войны, политики и эзотерики.

В частности, СМИ сообщали о ее присутствии на судах, связанных с Игорем Коломойским, где она была замечена среди группы поддержки бизнесмена. Также сообщалось о ее появлении во время судебных процессов с участием Юлии Тимошенко.

Сама Тиха утверждает, что работает с "мертвой энергетикой" и "духами рода", а также занимается магическими практиками для клиентов.

Богдан Орищенко, известный как "Маг Велиар", – украинский публичный персонаж, позиционирующий себя как эзотерический практик, таролог и маг. Он ведет активную деятельность в социальных сетях, где публикует контент по темам "магии", прогнозам и ритуальным практикам.

В медиа и публичных источниках его связывают с участием в различных информационных и общественно-политических акциях, вызывающих резонанс.

Также Орищенко фигурирует в журналистских материалах как автор эзотерических проектов и коммерческих "магических" услуг.

Напомним, что во время суда по мере пресечения для эксочельщика Офиса Президента Андрея Ермака озвучивались некоторые детали по перепискам, которыми владели правоохранители. В частности, о том, что Ермак ранее принимал решение о назначении на топ-должности с помощью гадалки.

Впоследствии журналисты выяснили, кто такая "гадалка Ермака". Ею оказалась 51-летняя Вероника Аникиевич, называющая себя консультантом по астрологии. Ее отец является гражданином РФ и, скорее всего, проживает на оккупированных территориях.