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29 червня 2026, 16:24

Поліція відкрила справу проти "відьми" Марії Тихої та "мага" Веліара

29 червня 2026, 16:24
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Фото ілюстративне
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Національна поліція розпочала проваджження  за статтею про шахрайство щодо Марії Ареф'євої (відьма Марія Тиха) та Богдана Оріщенка (маг Веліар)

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає RegioNews.

"Ну вже офіційно: по результатам нашого розслідування Нацпол відкрив справу по магам. Конкретно по статті шахрайство", - зазначив він.

Також він нагадав, що подав заяву до БЕБ щодо ухилення від сплати податків.

Нагадаємо, що одні з відомих "екстрасенсів" України – "відьма" Марія Тиха та "маг" Веліар – можуть бути причетними до масштабних шахрайських схем. Зокрема йдеться про ймовірне виманювання грошей у родин військовослужбовців та ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Марія Тиха (1996 р.н.) – українська учасниця телевізійних шоу, блогерка та езотерична практикиня, яка позиціонує себе як "спадкова відьма", тарологиня та некромантка.

Широку популярність отримала після участі у телешоу "Битва екстрасенсів", де дійшла до фінальних етапів.

У медіапросторі її часто називають однією з найвідоміших та найепатажніших "відьом" України. Вона активно веде публічну діяльність у соцмережах, з’являється в інтерв’ю та медійних проєктах, де коментує теми війни, політики та езотерики.

Зокрема, ЗМІ повідомляли про її присутність на судах, пов’язаних з Ігорем Коломойським, де вона була помічена серед групи підтримки бізнесмена. Також повідомлялося про її появу під час судових процесів за участю Юлії Тимошенко.

Сама Тиха стверджує, що працює з "мертвою енергетикою" та "духами роду", а також займається магічними практиками для клієнтів.

Богдан Оріщенко, відомий як "Маг Веліар", – український публічний персонаж, який позиціонує себе як езотеричний практик, таролог і маг. Він веде активну діяльність у соціальних мережах, де публікує контент на теми "магії", прогнозів і ритуальних практик.

У медіа та публічних джерелах його пов’язують із участю в різних інформаційних і суспільно-політичних акціях, що викликають резонанс.

Також Оріщенко фігурує в журналістських матеріалах як автор езотеричних проєктів і комерційних "магічних" послуг.

Нагадаємо, що під час суду щодо запобіжного заходу для ексочільника Офісу Президента Андрія Єрмака озвучувались деякі деталі з переписок, якими володіли правоохоронці. Зокрема, про те, що Єрмак раніше ухвалював рішення щодо призначення на топ-посади за допомогою ворожки.

Згодом журналісти з'ясували, хто така "гадалка Єрмака". Нею виявилась 51-річна Вероніка Анікієвич, яка називає себе консультанткою з астрології. Її батькоє громадянином РФ і, скоріше за все, проживає на окупованих територіях.

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