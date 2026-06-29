Поліція відкрила справу проти "відьми" Марії Тихої та "мага" Веліара
Національна поліція розпочала проваджження за статтею про шахрайство щодо Марії Ареф'євої (відьма Марія Тиха) та Богдана Оріщенка (маг Веліар)
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає RegioNews.
"Ну вже офіційно: по результатам нашого розслідування Нацпол відкрив справу по магам. Конкретно по статті шахрайство", - зазначив він.
Також він нагадав, що подав заяву до БЕБ щодо ухилення від сплати податків.
Нагадаємо, що одні з відомих "екстрасенсів" України – "відьма" Марія Тиха та "маг" Веліар – можуть бути причетними до масштабних шахрайських схем. Зокрема йдеться про ймовірне виманювання грошей у родин військовослужбовців та ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.
Марія Тиха (1996 р.н.) – українська учасниця телевізійних шоу, блогерка та езотерична практикиня, яка позиціонує себе як "спадкова відьма", тарологиня та некромантка.
Широку популярність отримала після участі у телешоу "Битва екстрасенсів", де дійшла до фінальних етапів.
У медіапросторі її часто називають однією з найвідоміших та найепатажніших "відьом" України. Вона активно веде публічну діяльність у соцмережах, з’являється в інтерв’ю та медійних проєктах, де коментує теми війни, політики та езотерики.
Зокрема, ЗМІ повідомляли про її присутність на судах, пов’язаних з Ігорем Коломойським, де вона була помічена серед групи підтримки бізнесмена. Також повідомлялося про її появу під час судових процесів за участю Юлії Тимошенко.
Сама Тиха стверджує, що працює з "мертвою енергетикою" та "духами роду", а також займається магічними практиками для клієнтів.
Богдан Оріщенко, відомий як "Маг Веліар", – український публічний персонаж, який позиціонує себе як езотеричний практик, таролог і маг. Він веде активну діяльність у соціальних мережах, де публікує контент на теми "магії", прогнозів і ритуальних практик.
У медіа та публічних джерелах його пов’язують із участю в різних інформаційних і суспільно-політичних акціях, що викликають резонанс.
Також Оріщенко фігурує в журналістських матеріалах як автор езотеричних проєктів і комерційних "магічних" послуг.
Нагадаємо, що під час суду щодо запобіжного заходу для ексочільника Офісу Президента Андрія Єрмака озвучувались деякі деталі з переписок, якими володіли правоохоронці. Зокрема, про те, що Єрмак раніше ухвалював рішення щодо призначення на топ-посади за допомогою ворожки.
Згодом журналісти з'ясували, хто така "гадалка Єрмака". Нею виявилась 51-річна Вероніка Анікієвич, яка називає себе консультанткою з астрології. Її батькоє громадянином РФ і, скоріше за все, проживає на окупованих територіях.