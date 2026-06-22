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22 июня 2026, 07:28

Зеленский требует от Лукашенко реальных шагов вместо заявлений

22 июня 2026, 07:28
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Фото: Офис Президента
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Владимир Зеленский заявил, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко должен не только делать заявления о деэскалации, но и демонстрировать конкретные шаги по прекращению поддержки российской агрессии

Об этом глава государства сказал в интервью "ТСН. Неделя", передает RegioNews.

По словам Зеленского, украинская сторона уже длительное время из-за разведки и военных каналов передает белорусскому руководству сигналы о необходимости прекратить помощь России.

Президент подчеркнул, что речь идет, в частности, о работе ретрансляторов на территории Беларуси, которые используются для корректировки ударов российских беспилотников по украинским городам.

"Лукашенко должен, кроме слов, демонстрировать деэскалацию. И демонстрировать не просто словами "я извиняюсь". Его "извиняюсь" пусть он оставит для себя, оно не работает после первого дня начала войны", – заявил Зеленский.

Глава государства отметил, что первым шагом должно стать прекращение технической поддержки российских атак и демонтаж ретрансляторов. По его словам, Украина уже не раз передавала соответствующие требования белорусской стороне.

Президент также предупредил, что если Беларусь не уберет эти объекты самостоятельно, Украина готова сделать это своими силами.

Кроме того, Киев призывает Минск прекратить поставки горючего для российской армии. Зеленский подчеркнул, что это не угроза, а сигнал о том, что украинская сторона владеет информацией о таком сотрудничестве.

Напомним, 19 июня президент Украины заявил, что у Лукашенко неделя для демонтажа ретрансляторов, которые помогают российским дронам наносить удары по территории Украины. Он также сообщил, что в Гомельской и Брестской областях Беларуси зафиксировано четыре таких ретранслятора, а поставки бензина из Беларуси в Россию возросли в 13 раз.

Ранее Александр Лукашенко отмечал, что привлечение его страны к войне России против Украины неприемлемо. Говорит Украине "совершенно нечего бояться" со стороны Беларуси. Комментируя свои предварительные резкие высказывания в адрес Владимира Зеленского, он предположил, что "переборщил" и извинился.

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