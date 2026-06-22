Зеленський вимагає від Лукашенка реальних кроків замість заяв

Фото: Офіс Президента

Володимир Зеленський заявив, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко має не лише робити заяви про деескалацію, а й демонструвати конкретні кроки для припинення підтримки російської агресії

Про це глава держави сказав в інтерв'ю "ТСН. Тиждень", передає RegioNews.

За словами Зеленського, українська сторона вже тривалий час через розвідку та військові канали передає білоруському керівництву сигнали про необхідність припинити допомогу Росії.

Президент наголосив, що йдеться, зокрема, про роботу ретрансляторів на території Білорусі, які використовуються для коригування ударів російських безпілотників по українських містах.

"Лукашенко повинен, окрім слів, демонструвати деескалацію. І демонструвати не просто словами "я вибачаюсь". Його "вибачаюсь" хай він залишить для себе, воно не працює після першого дня початку війни", – заявив Зеленський.

Глава держави зазначив, що першим кроком має стати припинення технічної підтримки російських атак та демонтаж ретрансляторів. За його словами, Україна вже неодноразово передавала відповідні вимоги білоруській стороні.

Президент також попередив, що якщо Білорусь не прибере ці об'єкти самостійно, Україна готова зробити це власними силами.

Крім того, Київ закликає Мінськ припинити постачання пального для російської армії. Зеленський підкреслив, що це не погроза, а сигнал про те, що українська сторона володіє інформацією про таку співпрацю.

Нагадаємо, 19 червня президент України заявив, що Лукашенко має тиждень для демонтажу ретрансляторів, які допомагають російським дронам завдавати ударів по території України. Він також повідомив, що в Гомельській та Брестській областях Білорусі зафіксовано чотири такі ретранслятори, а постачання бензину з Білорусі до Росії зросло у 13 разів.

Раніше Олександр Лукашенко наголошував, що залучення його країни до війни Росії проти України є неприйнятним. Каже Україні "абсолютно нічого боятися" з боку Білорусі. Коментуючи свої попередні різкі висловлювання на адресу Володимира Зеленського, він припустив, що"переборщив" і вибачився.

Читайте також: Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися