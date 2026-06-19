Зеленский после "Рамштайна": РФ может усилить удары по Украине

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Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия может усилить ракетные и дроновые удары по территории Украины

Об этом, как сообщает "Украинская правда", глава государства сказал в комментарии журналистам, передает RegioNews.

"Путин становится слабым. Слабеет и политически, и на поле боя, и физически. И потому может усиливать удары по нам, по нашим людям ракетами и дронами. Пользуйтесь, пожалуйста, укрытиями. Я вас очень прошу, очень", – отметил Зеленский.

Президент также подвел итоги встречи в формате "Рамштайн" и сообщил, что Украина получила подтверждение от девяти стран программы PURL по поставкам ракет для систем Patriot на сумму более 1 млрд долларов. По его словам, Европейский Союз также намерен усиливать санкционное давление на Россию.

Зеленский подчеркнул, что международные партнеры понимают нежелание Кремля прекращать войну, несмотря на заявления о "мире". В то же время президент заявил, что Украина остается открытой для переговоров.

Также Зеленский призвал европейских партнеров активнее приобщаться к поддержке Украины, в частности, в вопросах санкций, конфискации российских активов и финансирования.

Напомним, 18 июня украинские беспилотники прорвали эшелонированную противовоздушную оборону российской столицы и поразили Московский нефтеперерабатывающий завод в Капотне, в результате чего на предприятии вспыхнул огромный пожар.