Зеленский подтвердил второе за неделю поражение Московского НПЗ

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Президент Владимир Зеленский сообщил, что этой ночью украинские дальнобойные средства поражения нанесли удары по целям на территории России и на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом он сообщил в Фейсбуке, передает RegioNews.

По его словам, второй раз за неделю был поражен Московский нефтеперерабатывающий завод. Также поражения зафиксированы в Ростовской области и на временно оккупированных территориях Украины.

Глава государства отметил, что это ответ на российские удары по украинским городам и общинам и частью действий против объектов, обеспечивающих российскую военную машину.

Владимир Зеленский поблагодарил Силы обороны и безопасности Украины – СБУ, СБС, ССО, ГУР и ракетные подразделения – за проведенные операции.

Также президент заявил, что партнеры отмечают эффективность украинских дальнобойных ударов.

Напомним, ранее RegioNews сообщал, что после ночной атаки беспилотников Москву утром 18 июня накрыл густой дым. Было известно о масштабных пожарах на промышленных объектах и повреждениях жилищной инфраструктуры.