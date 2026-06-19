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Общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину составляет более 1 миллиона 389 тысяч военных

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

За минувшие сутки бойцы ВСУ уничтожили 1370 оккупантов, два танка, четыре бронемашины, 58 артиллерийских систем, четыре РСЗО, одно средство ПВО, 1968 БПЛА оперативно-тактического уровня, а также 441 единицу автомобильной техники врага.

Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 19.06.26 ориентировочно составили:

Напомним, 18 июня украинские дальнобойные средства поражения нанесли удары по целям на территории России и на временно оккупированных территориях Украины. Во второй раз за неделю был поражен Московский нефтеперерабатывающий завод.