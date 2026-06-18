Украинские пограничники "отправили на свалку" технику россиян на Курщине

Фото: Госпогранслужба

Украинские защитники продолжают уничтожать врага на фронте. В этот раз пограничники показали, как атаковали российскую технику дронами

Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.

На видео можно увидеть работу бойцов "Стальной границы" в составе Сил обороны Украины. Они выполняют боевые задания на Курском и Северо-Слобожанском направлениях.

"В минувшие сутки пилоты уничтожили 4 укрытия и охотились 2 транспортных средства. Также бойцы отправили на свалку 2 антенны, "кладкой" и сделали 4-х оккупантов не способными продолжать захватнические действия", - рассказали военные.

Напомним, украинские военные показали эффектные кадры из Брянской области РФ. На видео можно увидеть работу подразделения "Химера" 105 пограничного отряда.