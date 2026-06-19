Зеленський після "Рамштайну": РФ може посилити удари по Україні

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Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія може посилити ракетні та дронові удари по території України

Про це, як інформує "Українська правда", глава держави сказав у коментарі журналістам, передає RegioNews.

"Путін стає слабким. Слабшає і політично, і на полі бою, і фізично. І тому може посилювати удари по нас, по нашим людям ракетами і дронами. Користуйтесь, будь ласка, укриттями. Я вас дуже прошу, дуже", – зазначив Зеленський.

Президент також підбив підсумки зустрічі у форматі "Рамштайн" і повідомив, що Україна отримала підтвердження від дев’яти країн програми PURL щодо постачання ракет для систем Patriot на суму понад 1 млрд доларів. За його словами, Європейський Союз також планує посилювати санкційний тиск на Росію.

Зеленський наголосив, що міжнародні партнери розуміють небажання Кремля припиняти війну, попри заяви про "мир". Водночас президент заявив, що Україна залишається відкритою до переговорів.

Також Зеленський закликав європейських партнерів активніше долучатися до підтримки України, зокрема у питаннях санкцій, конфіскації російських активів і фінансування.

Нагадаємо, 18 червня українські безпілотники прорвали ешелоновану протиповітряну оборону російської столиці та уразили Московський нафтопереробний завод у Капотні, внаслідок чого на підприємстві спалахнула величезна пожежа.