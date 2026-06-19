08:20  19 червня
У Хмельницькому правоохоронець на смерть збив 54-річного пішохода
01:55  19 червня
Співачка Наталія Валевська зізналась, скільки на чому заробляє під час війни
01:35  19 червня
Вулицю по сусідству з будинком Наталії Могилевської знищила російська ракета
UA | RU
UA | RU
19 червня 2026, 09:45

Зеленський після "Рамштайну": РФ може посилити удари по Україні

19 червня 2026, 09:45
Читайте также на русском языке
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія може посилити ракетні та дронові удари по території України

Про це, як інформує "Українська правда", глава держави сказав у коментарі журналістам, передає RegioNews.

"Путін стає слабким. Слабшає і політично, і на полі бою, і фізично. І тому може посилювати удари по нас, по нашим людям ракетами і дронами. Користуйтесь, будь ласка, укриттями. Я вас дуже прошу, дуже", – зазначив Зеленський.

Президент також підбив підсумки зустрічі у форматі "Рамштайн" і повідомив, що Україна отримала підтвердження від дев’яти країн програми PURL щодо постачання ракет для систем Patriot на суму понад 1 млрд доларів. За його словами, Європейський Союз також планує посилювати санкційний тиск на Росію.

Зеленський наголосив, що міжнародні партнери розуміють небажання Кремля припиняти війну, попри заяви про "мир". Водночас президент заявив, що Україна залишається відкритою до переговорів.

Також Зеленський закликав європейських партнерів активніше долучатися до підтримки України, зокрема у питаннях санкцій, конфіскації російських активів і фінансування.

Нагадаємо, 18 червня українські безпілотники прорвали ешелоновану протиповітряну оборону російської столиці та уразили Московський нафтопереробний завод у Капотні, внаслідок чого на підприємстві спалахнула величезна пожежа.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна РФ війна обстріли попередження Зеленський Володимир
У Франції намагались підпалити завод, що виробляє дрони для України: подробиці інциденту
19 червня 2026, 09:08
Втрати армії РФ станом на 19 червня: Генштаб оновив дані
19 червня 2026, 07:23
Українські прикордонники "відправили на звалище" техніку росіян на Курщині
18 червня 2026, 20:05
Всі новини »
18 червня 2026
На межі вибуху. Чому українці дедалі частіше йдуть на відкритий спротив
Не завжди дії місцевих і центральних органів влади знаходять підтримку з боку населення. У підсумку люди змушені об'єднувати зусилля для відстоювання суспільних інтересів в правовому полі та не тільки
17 червня 2026
Катування та сексуальне насильство. Чому питання реформи ТЦК більше не можна відкладати
Одеська область стала однією із найскандальніших у процесі мобілізації, в червні тут виявили в одному із ТЦК уже відверто бандитські методи впливу на людей
12 червня 2026
Політичні ігри. Чому найбільше місто Київщини ризикує замерзнути взимку
Місто Біла Церква раніше залишилося без міського голови, а зараз, схоже, може залишитися і без міської ради
05 червня 2026
Битва за український літій: чому під загрозою опинилися інтереси США
В історії із судовими війнами навколо родовищ Кіровоградської області стирчать вуха головного політичного ноумена світу Дональда Трампа
Масова ДТП на об'їзній Вінниці: зіткнулися дві вантажівки та п'ять легковиків, шестеро постраждалих
19 червня 2026, 10:45
52 кг психотропів і тонни прекурсорів: на Буковині викрили наркоцех
19 червня 2026, 10:30
Ранкова атака на Павлоград: кількість поранених зросла
19 червня 2026, 10:24
На Хмельниччині далекобійник заманив у фуру 13-річну дівчинку та намагався її зґвалтувати
19 червня 2026, 10:03
Погрожували вбити дітей: двох військових РФ засудили за зґвалтування жінки на Донеччині
19 червня 2026, 09:54
На трасі на Київщині автомобіль влетів у відбійник: є постраждалі
19 червня 2026, 09:46
На Полтавщині у річці Грунь виявили тіло 23-річного хлопця
19 червня 2026, 09:38
У Дніпрі чоловік випав з 4-го поверху: його врятував навіс над під’їздом
19 червня 2026, 09:29
У Києві 20-річна дівчина вибила двері супермаркету через відмову продати алкоголь
19 червня 2026, 09:21
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
На межі вибуху. Чому українці дедалі частіше йдуть на відкритий спротив
Катування та сексуальне насильство. Чому питання реформи ТЦК більше не можна відкладати
Всі публікації »
Геннадій Друзенко
Віктор Шлінчак
Володимир Фесенко
Всі блоги »