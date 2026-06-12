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12 июня 2026, 11:18

В Верховной Раде появился еще один новый нардеп – Андрей Левус

12 июня 2026, 11:18
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Фото: Telegram/Железный нардеп
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Сегодня, 12 июня, во время заседания Верховной Рады 12 июня Андрей Левус принял присягу народного депутата. Он войдет в состав парламентской фракции "Европейская солидарность"

Об этом стало известно в ходе прямой трансляции заседания парламента, передает RegioNews.

Левус заменит умершего 18 мая в Верховной Раде Степана Кубива.

Андрей Левус – общественно-политический деятель, руководитель комендатуры "Самообороны Майдана", бывший заместитель председателя СБУ в 2014 году и народный депутат в прошлом созыве от "Народного фронта".

На внеочередных парламентских выборах 2019 он баллотировался по списку партии "Европейская солидарность".

В 2022 году Левус присоединился к рядам Вооруженных сил Украины, а в сентябре 2024 демобилизовался по состоянию здоровья.

Напомним, накануне политолог и аналитик Николай Давидюк 11 июня принял присягу народного депутата Украины и официально присоединился к парламентской фракции "Голос".

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