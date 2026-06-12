В Верховной Раде появился еще один новый нардеп – Андрей Левус
Сегодня, 12 июня, во время заседания Верховной Рады 12 июня Андрей Левус принял присягу народного депутата. Он войдет в состав парламентской фракции "Европейская солидарность"
Об этом стало известно в ходе прямой трансляции заседания парламента, передает RegioNews.
Левус заменит умершего 18 мая в Верховной Раде Степана Кубива.
Андрей Левус – общественно-политический деятель, руководитель комендатуры "Самообороны Майдана", бывший заместитель председателя СБУ в 2014 году и народный депутат в прошлом созыве от "Народного фронта".
На внеочередных парламентских выборах 2019 он баллотировался по списку партии "Европейская солидарность".
В 2022 году Левус присоединился к рядам Вооруженных сил Украины, а в сентябре 2024 демобилизовался по состоянию здоровья.
Напомним, накануне политолог и аналитик Николай Давидюк 11 июня принял присягу народного депутата Украины и официально присоединился к парламентской фракции "Голос".