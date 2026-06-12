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12 червня 2026, 11:18

У Верховній Раді з'явився ще один новий нардеп – Андрій Левус

12 червня 2026, 11:18
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Фото: Telegram/Залізний нардеп
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Сьогодні, 12 червня, під час засідання Верховної Ради 12 червня Андрій Левус склав присягу народного депутата. Він увійде до складу парламентської фракції "Європейська солідарність"

Про це стало відомо під час прямої трансляції засідання парламенту, передає RegioNews.

Левус замінить у Верховній Раді Степана Кубіва, який помер 18 травня.

Андрій Левус – громадсько-політичний діяч, керівник комендатури "Самооборони Майдану", колишній заступник голови СБУ у 2014 році та народний депутат минулого скликання від "Народного фронту".

На позачергових парламентських виборах 2019 року він балотувався за списком партії "Європейська солідарність".

У 2022 році Левус долучився до лав Збройних сил України, а у вересні 2024 року демобілізувався за станом здоров’я.

Нагадаємо, напередодні політолог та аналітик Микола Давидюк 11 червня склав присягу народного депутата України та офіційно приєднався до парламентської фракції "Голос".

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