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30 июля 2026, 01:35

"Просто к отчаянию": поэт Сергей Жадан раскритиковал украинскую современную музыку

30 июля 2026, 01:35
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Фото из открытых источников
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Украинский поэт Сергей Жадан признался, что последнее время часто разочаровывается в творчестве современных украинских артистов. Проблема, по его мнению, не в жанрах или популярности, а в содержании материала

Об этом сообщает "ТСН", передает RegioNews.

"Мне кажется, что самой большой проблемой украинской музыки, которая считает себя популярной или альтернативной, является невероятно просто фатально низкое качество текстов. Просто к отчаянию", - говорит писатель.

Он привел пример из прошлого, когда к созданию песен привлекали поэтов. Хотя в то время это было больше инструментом цензуры.

"Видимо, это плохое сравнение, но в советские времена привлекали членов Национального союза писателей Украины. Понятно, что там стоял принцип определенной цензуры и контроля, но в этом что-то было. Эти поэты, по крайней мере, умели рифмовать", - говорит автор.

При этом он добавил, что поэзия и текст песни - это все же разные жанры.

Справка. Сергей Жадан – известный украинский писатель , поэт, общественный деятель и музыкант. Лидер рок-группы "Жадан и Собаки". В 2024 году добровольно присоединился к Силам обороны Украины.

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