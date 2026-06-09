Рада приняла закон о налогообложении цифровых платформ: основные детали

Фото: Telegram/Железный нардеп

Верховная Рада приняла закон, вводящий налогообложение доходов пользователей цифровых платформ, в частности OLX и Temu

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, передает RegioNews.

Документ поддержал 241 нардеп. Он предусматривает внедрение европейской модели налогообложения, согласно которой онлайн-платформы, включая маркетплейсы, сервисы аренды и фриланса, будут автоматически передавать налоговым органам информацию о доходах пользователей.

Как пишет "Экономическая правда", в такой системе платформы будут выступать налоговыми агентами, поэтому пользователям не нужно будет самостоятельно выполнять дополнительные налоговые процедуры.

Документ также устанавливает порог не облагаемых налогом доходов: продажа товаров физическими лицами через платформы на сумму до 2000 евро в год не будет подлежать налогообложению.

Предыдущие голосования за законопроект дважды не были успешными – в декабре 2025 и марте 2026 года. После доработки его поддержал профильный комитет Верховной Рады по налоговым вопросам.

Среди изменений в финальной редакции:

разрешение самозанятым лицам облагать доходы на общих основаниях,

отмена требования открытия специальных счетов для продавцов,

отказ от обязательного раскрытия банковской тайны,

замена налоговой декларации на налоговое уведомление-решение от ГНС в случае превышения лимита доходов.

Закон должен вступить в силу с 2027 года.

Этот закон необходим для исполнения обязательств Украины перед Международным валютным фондом.

Напомним, 26 февраля Совет директоров МВФ утвердил для Украины новую четырехлетнюю программу расширенного финансирования в размере 8,1 млрд долларов США.

Первые 1,5 млрд долларов уже засчитаны и будут направлены на финансирование приоритетных расходов бюджета и поддержку макрофинансовой стабильности.

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