11:46  09 июня
В Киеве задержали мужчину, который хранил дома гранату и взрыватели
10:23  09 июня
На Волыни женщина обратилась к врачам из-за "движения под кожей" – обнаружили гельминта
09:23  09 июня
Посреди улицы и на крыше 14-этажки: в Одесской области обезвредили неразорванные "шахеды"
UA | RU
UA | RU
09 июня 2026, 14:07

Рада приняла закон о налогообложении цифровых платформ: основные детали

09 июня 2026, 14:07
Читайте також українською мовою
Фото: Telegram/Железный нардеп
Читайте також
українською мовою

Верховная Рада приняла закон, вводящий налогообложение доходов пользователей цифровых платформ, в частности OLX и Temu

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, передает RegioNews.

Документ поддержал 241 нардеп. Он предусматривает внедрение европейской модели налогообложения, согласно которой онлайн-платформы, включая маркетплейсы, сервисы аренды и фриланса, будут автоматически передавать налоговым органам информацию о доходах пользователей.

Как пишет "Экономическая правда", в такой системе платформы будут выступать налоговыми агентами, поэтому пользователям не нужно будет самостоятельно выполнять дополнительные налоговые процедуры.

Документ также устанавливает порог не облагаемых налогом доходов: продажа товаров физическими лицами через платформы на сумму до 2000 евро в год не будет подлежать налогообложению.

Предыдущие голосования за законопроект дважды не были успешными – в декабре 2025 и марте 2026 года. После доработки его поддержал профильный комитет Верховной Рады по налоговым вопросам.

Среди изменений в финальной редакции:

  • разрешение самозанятым лицам облагать доходы на общих основаниях,
  • отмена требования открытия специальных счетов для продавцов,
  • отказ от обязательного раскрытия банковской тайны,
  • замена налоговой декларации на налоговое уведомление-решение от ГНС в случае превышения лимита доходов.

Закон должен вступить в силу с 2027 года.

Этот закон необходим для исполнения обязательств Украины перед Международным валютным фондом.

Напомним, 26 февраля Совет директоров МВФ утвердил для Украины новую четырехлетнюю программу расширенного финансирования в размере 8,1 млрд долларов США.

Первые 1,5 млрд долларов уже засчитаны и будут направлены на финансирование приоритетных расходов бюджета и поддержку макрофинансовой стабильности.

Читайте также: 8,1 млрд от МВФ и конец большой упрощенки: что изменится для бизнеса

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина ВР закон цифровые платформы налоги парламент МВФ реформа
05 июня 2026
Битва за украинский литий: почему под угрозой оказались интересы США
В истории с судебными войнами вокруг месторождений Кировоградской области торчат уши главного политического ноумена мира Дональда Трампа
01 июня 2026
Оружие, нищета, боевой опыт: почему тема преступности станет актуальной для Украины
О послевоенном росте преступности сегодня говорят как гражданские, так и военные. Огромное количество граждан имеет боевой опыт. При этом источник и механизм выделения международных средств для восста...
29 мая 2026
Коррупция в мэрии: что стоит за франковским "строительным чудом"
В Ивано-Франковске, переживающем настоящий строительный бум, раскрыта масштабная коррупционная схема с участием застройщиков и городского совета
25 мая 2026
Работают женщины и пенсионеры: как в регионах переживают усиление мобилизации
В Украине пересматриваются подходы к требованиям мобилизации. В Раде депутаты зарегистрировали законопроект предлагающий взимать оплату с забронированных. В Минздраве собираются снять бронь с части ме...
Россияне ударили КАБом по Днепропетровщине: повреждены дома и школа
09 июня 2026, 15:00
В Киевской области военный ТЦК требовал тысячи долларов с матери призывника
09 июня 2026, 14:15
В Киеве адвокат требовал тысячи долларов с человека с инвалидностью
09 июня 2026, 13:55
86 тысяч литров фальсификата: полиция раскрыла схему с топливом на Киевщине
09 июня 2026, 13:38
Дроновый террор на Херсонщине: идентифицировано 10 причастных оккупантов
09 июня 2026, 13:27
Россияне ударили по дому в пригороде Запорожья: пострадали две женщины
09 июня 2026, 12:56
Янтарная схема на сотни миллионов: в регионах Украины – масштабные обыски
09 июня 2026, 12:44
Дороги убивают чаще ракет: неудобная математика для Украины
09 июня 2026, 12:35
В Винницкой области после столкновения легковушка перевернулась в кювет: есть погибшая и пострадавшая
09 июня 2026, 12:23
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Битва за украинский литий: почему под угрозой оказались интересы США
Оружие, нищета, боевой опыт: почему тема преступности станет актуальной для Украины
Все публикации »
Сергей Фурса
Виктор Ягун
Юрий Бутусов
Все блоги »