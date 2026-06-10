16:51  10 июня
Кровавая драма в Виннице: мужчина убил знакомую и покончил с собой
14:52  10 июня
На Сумщине дети бросили в огонь подозрительный предмет: произошел взрыв
13:20  10 июня
В Киеве нашли мужчину, убившего собаку
UA | RU
UA | RU
10 июня 2026, 15:06

Полицейским и спасателям повысили выплаты: Рада приняла закон

10 июня 2026, 15:06
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: Главком
Читайте також
українською мовою

Верховная Рада приняла законопроект №6506-1, предусматривающий усиление социальных гарантий для работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и Национальной полиции

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко, передает RegioNews.

Документ устанавливает минимальный должностной оклад на уровне 10 прожиточных минимумов, что составляет около 33280 гривен.

Также законопроект предусматривает обновление системы надбавок за выслугу лет и изменение структуры денежного довольствия.

По словам инициаторов, целью изменений является повышение социальной защиты и стабильности финансового обеспечения работников правоохранительных органов и спасательных служб.

Ранее действующая редакция Закона Украины "О Национальной полиции" не содержала фиксированных гарантий денежного обеспечения. Оплата труда определялась в зависимости от должности, специального звания, срока службы, интенсивности и условий службы, квалификации, а также наличия ученой степени или ученого звания.

Как известно, 5 мая Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности на внеочередном заседании одобрил законопроект №6506-1. Законопроект находился в Раде с 2022 года, а 12 марта 2025 года он был принят в первом чтении при условии доработки.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина ВР выплаты зарплата полиция спасатели Игорь Клименко
05 июня 2026
Битва за украинский литий: почему под угрозой оказались интересы США
В истории с судебными войнами вокруг месторождений Кировоградской области торчат уши главного политического ноумена мира Дональда Трампа
01 июня 2026
Оружие, нищета, боевой опыт: почему тема преступности станет актуальной для Украины
О послевоенном росте преступности сегодня говорят как гражданские, так и военные. Огромное количество граждан имеет боевой опыт. При этом источник и механизм выделения международных средств для восста...
29 мая 2026
Коррупция в мэрии: что стоит за франковским "строительным чудом"
В Ивано-Франковске, переживающем настоящий строительный бум, раскрыта масштабная коррупционная схема с участием застройщиков и городского совета
25 мая 2026
Работают женщины и пенсионеры: как в регионах переживают усиление мобилизации
В Украине пересматриваются подходы к требованиям мобилизации. В Раде депутаты зарегистрировали законопроект предлагающий взимать оплату с забронированных. В Минздраве собираются снять бронь с части ме...
Эксначальника Одесского ТЦК Борисова остановили на выезде из Киева: ГБР проводит следственные действия
10 июня 2026, 17:38
Коррупция на оборонке: НАБУ разоблачило схему хищения запчастей к бронетехнике
10 июня 2026, 17:35
Кровавая расправа на Днепропетровщине: мужчина до смерти забил знакомого пассатижами
10 июня 2026, 17:19
В Киеве военный за 10 тысяч долларов продавал "поездку за границу" для уклонистов
10 июня 2026, 17:15
В Днепре серийный вор получил 5 лет тюрьмы за ограбление в университете
10 июня 2026, 16:59
В Хмельницком 16-летний парень выпал из окна многоэтажки
10 июня 2026, 16:58
Кровавая драма в Виннице: мужчина убил знакомую и покончил с собой
10 июня 2026, 16:51
До 25 тысяч за час: на Ровенщине разоблачили схему сексуальных услуг
10 июня 2026, 16:47
На Харьковщине отчим-насильник дочери погибшего Героя Украины получил пожизненное заключение
10 июня 2026, 16:34
62-летний пациент умер во время наркоза: на Львовщине подозревают анестезиолога
10 июня 2026, 16:16
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Битва за украинский литий: почему под угрозой оказались интересы США
Оружие, нищета, боевой опыт: почему тема преступности станет актуальной для Украины
Все публикации »
Остап Дроздов
Сергей Фурса
Виктор Ягун
Все блоги »