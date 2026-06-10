Полицейским и спасателям повысили выплаты: Рада приняла закон

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Верховная Рада приняла законопроект №6506-1, предусматривающий усиление социальных гарантий для работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и Национальной полиции

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко, передает RegioNews.

Документ устанавливает минимальный должностной оклад на уровне 10 прожиточных минимумов, что составляет около 33280 гривен.

Также законопроект предусматривает обновление системы надбавок за выслугу лет и изменение структуры денежного довольствия.

По словам инициаторов, целью изменений является повышение социальной защиты и стабильности финансового обеспечения работников правоохранительных органов и спасательных служб.

Ранее действующая редакция Закона Украины "О Национальной полиции" не содержала фиксированных гарантий денежного обеспечения. Оплата труда определялась в зависимости от должности, специального звания, срока службы, интенсивности и условий службы, квалификации, а также наличия ученой степени или ученого звания.

Как известно, 5 мая Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности на внеочередном заседании одобрил законопроект №6506-1. Законопроект находился в Раде с 2022 года, а 12 марта 2025 года он был принят в первом чтении при условии доработки.