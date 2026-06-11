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11 июня 2026, 12:22

В Раде новый депутат: политолог Николай Давидюк принял присягу

11 июня 2026, 12:22
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Политолог и аналитик Николай Давидюк 11 июня принял присягу народного депутата Украины и официально присоединился к парламентской фракции "Голос"

Об этом сообщает RegioNews.

Церемония прошла во время пленарного заседания Верховной Рады.

Что известно о Давидюке

Николай Давыдюк – украинский политолог, аналитик и общественный деятель. Высшее образование получил в Национальном педагогическом университете имени М. П. Драгоманова по специальности "испанский язык и зарубежная литература".

В 2018 году проходил стажировку в Школе государственного управления имени Джона Кеннеди при Гарвардском университете.

Политическую деятельность начал на местных выборах в Киеве в 2006 году. В 2014 году баллотировался в Верховную Раду от Радикальной партии Олега Ляшко, однако в парламент не прошел.

На парламентских выборах 2019 года был включен в избирательный список партии "Голос". Также является соучредителем общественно-политического движения "Действуй с нами", который создал вместе с Мустафой Найемом.

Напомним, Давыдюк занял место во фракции "Голос" вместо Владимира Цабаля, который в апреле подал заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий. 27 мая Верховная Рада поддержала его отставку, а уже 9 июня Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Давидюка народным депутатом.

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