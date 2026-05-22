Бывший топ "Fire Point" и партнер Миндича скупил землю возле Буковеля на $4,5 млн – Bihus.Info

Бизнес-партнер Тимура Миндича и бывший топ-менеджер оборонной компании "Fire Point" Игорь Хмелев с 2022 года активно скупал землю и объекты туристической недвижимости вблизи Буковеля. Речь идет об участках в районе села Яблуница Ивано-Франковской области

Об этом исообщают журналисты Bihus.Info, передает RegioNews.

По их данным, только земельные участки могли стоить около 4,5 миллионов долларов.

В общей сложности к январю 2026 года компания, связанная с Хмелевым, оформила на себя 24 участка общей площадью около 9 гектаров. На части территорий уже работали гостиница, ресторан и глемпинг, а затем там построили новый гостиничный комплекс.

Хмелев долгое время оставался непубличной фигурой, несмотря на то, что его имя фигурирует в десятках компаний, связанных с разными бизнес-группами, в том числе структурами "Привата" и кругом лиц, приближенных к Тимуру Миндичу. По информации расследователей, его имя также упоминается в материалах НАБУ в рамках операции "Мидас", связанной с коррупционными схемами в энергетическом секторе.

Журналисты отмечают, что Хмелев работал в структурах, связанных с Игорем Палицей, а впоследствии – в компаниях, причастных к бизнес-окружению Миндича. Отдельно в материале говорится о его работе в оборонной компании Fire Point, что подтверждал ее совладелец Денис Штилерман.

По информации Bihus.Info, в 2022 году, уже после начала полномасштабного вторжения, Хмелев начал активно инвестировать в недвижимость в Карпатах – сначала лично, а затем через компанию "Эвентус Менеджмент", которой он тогда владел.

Источники журналистов также сообщают, что в ноябре 2025 года, в день обысков Тимура Миндича, Хмелев покинул Украину. После этого он начал выходить из большинства бизнес-структур, в которых присутствовал, в том числе "Эвентус Менеджмент".

Формальным новым владельцем компании стала структура "Согласие пропертиза", однако журналисты предполагают, что фактический контроль мог остаться неизменным, поскольку управление компанией продолжает осуществлять менеджер, связанная с Хмелевым.

Напомним, осенью 2025 года Украина объявила в розыск Тимура Миндича и Александра Цукермана. Позже Кабмин инициировал введение санкций против них.

В мае 2026 года Миндич обратился с иском в Кассационный административный суд. В иске бизнесмен просит суд отменить указ президента, кем он ввел санкции против него.

Тимур Миндич – совладелец студии "Квартал-95" и один из ближайших друзей президента Зеленского. Его имя регулярно упоминается в контексте энергетической сферы, влияния на госуправление и в последнее время – в сфере производства дронов.

По словам источников УП из окружения Миндича, он – человек, с которым президент еще до полномасштабного вторжения любил "поговорить о жизни". После 2022 года Миндич, по данным издания, не только остался в ближайшем окружении Зеленского, а наоборот, приобрел еще больший статус. Его якобы задокументировали в квартире по тому же адресу, где 5 лет назад отмечали день рождения президента.

