Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Следствие установило, что мужчина располагал тремя автомобилями (Mercedes-Benz ML 270, Toyota Rav 4 и BMW X5), которые были ввезены в Украину из-за границы по упрощенной процедуре как гуманитарная помощь для военнослужащих. Вместо передачи машин военным делец разместил в соцсетях объявления об их продаже, оценив каждую в сумму до 5000 долларов.

Правоохранители задержали фигуранта при получении от покупателя более 13 тысяч долларов за все три автомобиля. Во время обысков у задержанного изъяли иномарки, деньги, а также более 350 патронов разного калибра, несколько гранат и взрыватели.

Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 201-2 УК Украины (продажа товаров гуманитарной помощи во время военного положения). Ему грозит до 7 лет заключения с конфискацией имущества.

Также открыто производство из-за найденных боеприпасов по ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием).

Суд избрал задержанному меру пресечения – содержание под стражей с правом внесения залога.

