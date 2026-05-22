22 мая 2026, 13:57

Наследство на 7 млн грн: в Киеве 38-летняя женщина подделала завещание

Фото: Национальная полиция
В Киеве 38-летняя женщина подозревается в организации схемы по подлогу завещания и попытке незаконно оформить наследство на недвижимость умершего жителя Бердянска в пользу своей малолетней дочери

Об этом сообщила полиция Запорожской области, передает RegioNews.

По данным следствия, после смерти мужчины в феврале 2025 года открылось наследие на объекты недвижимости в Запорожье и временно оккупированном Бердянске. Общая стоимость которых превышает 7 миллионов гривен.

Правоохранители установили, что женщина из корыстных побуждений организовала изготовление поддельного завещания от имени умершего. Согласно фальшивому документу, наследницей имущества должна стать ее дочь.

Для реализации схемы она передала персональные данные ребенка соучастникам, изготовившим фиктивный нотариальный документ с использованием ранее используемого в 2021 году реквизитов настоящего бланка.

В июле 2025 года подозреваемая обратилась к частному нотариусу в Запорожье и подала поддельное завещание вместе с заявлением о принятии наследства. Однако во время проверки нотариус выявил признаки подделки и остановил оформление документов, что позволило предотвратить незаконное отчуждение имущества.

15 мая следователи сообщили женщине о подозрении по фактам подделки документов и покушении на мошенничество.

Продолжается досудебное расследование, правоохранители устанавливают других причастных к схеме лиц.

Напомним, в Днепре квартиру женщины продали без ее согласия. Аферист проник в жилье владелицы, длительно не проживавшей по адресу. Злоумышленник украл ключи. Затем вместе с сообщниками он подготовил поддельные документы на недвижимость.

