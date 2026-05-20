Пасынок Медведчука получил гражданство РФ и имеет бизнес на Донбассе – СМИ

Фото: Следствие Инфо

Богдан Марченко, пасынок Виктора Медведчука, в ноябре 2022 года получил российское гражданство и стал совладельцем компаний на временно оккупированных территориях Донбасса

Об этом говорится в расследовании "Следствия.Инфо" и проекта KibOrg.

По данным Федеральной налоговой службы РФ, Марченко получил российский паспорт в Москве 14 ноября 2022 года.

В 2026 году он вошел в число соучредителей российской компании, управляющей рядом инвестиционных фондов.

Журналисты отмечают, что у этих структур есть доли в компании, которая работает на временно оккупированной территории Донецкой области и занимается торговлей металлами и рудами.

В частности, компанию "Индустриальные Инновации", сообщал "Центр журналистских расследований", создали на базе украденного имущества железорудного комбината в Запорожской области. Директор "Индустриальных Инноваций" Александр Ненич, говорится на сайте "Миротворец", – боевик "ДНР" и член "Союза добровольцев Донбасса".

По сообщению Запорожской областной прокуратуры, Ненич и его сообщники нанесли ущерб Украине на 7 миллиардов гривен: "на производственных мощностях шахты незаконно добыты и переданы в распоряжение представителей оккупационной администрации государства-агрессора железную руду общим объемом 989 504 тонны".

Кроме того, сообщается, что у Марченко есть в Украине ряд объектов недвижимости, в том числе земельные участки и жилье в Киеве.

Как известно, ранее журналисты обнаружили элитную недвижимость семьи Медведчука в коттеджном поселении на Рублевке под Москвой. Площадь дома составляет более 2200 квадратных метров, а общая площадь участков – 60,5 сотки.

Напомним, эксдепутат Виктор Медведчук подозревается в государственной измене и нарушении обычаев войны.

Украинские правоохранители задержали его в апреле 2022 года, а в сентябре передали России в рамках масштабного обмена пленными.

В январе 2023 года Владимир Зеленский лишил Медведчука гражданства, а через несколько дней ВР проголосовала за прекращение его депутатских полномочий.