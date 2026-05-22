22 мая 2026, 11:57

Отключения света могут вернуться уже летом: что известно

Бывший глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что летом в Украине могут вернуться отключения электроэнергии в случае сильной жары и роста нагрузки на энергосистему

Об этом он рассказал в интервью "РБК-Украина", передает RegioNews.

По словам Кудрицкого, в случае продолжительной жары, когда украинцы будут массово включать кондиционеры, даже импорта электроэнергии из-за границы может оказаться недостаточно.

"Если влупит дикая жара и все включат кондиционеры, одного только импорта света из-за границы может не хватить. Тогда придется ограничивать потребление", – сказал эксглава "Укрэнерго".

В то же время Кудрицкий подчеркнул, что не утверждает о неизбежности отключений. По его оценке ситуация может оставаться "относительно мягкой" – например, с почасовыми ограничениями в отдельные дни.

Эксглава "Укрэнерго" пояснил, что украинская энергосистема остается уязвимой из-за масштабных разрушений энергетической инфраструктуры. В частности, теплоэлектростанции после российских атак могут работать частично, а гидроэлектростанции страдают от нехватки воды и последствий обстрелов.

Он также отметил, что ситуация будет напрямую зависеть от погодных условий и новых атак РФ по энергетическим объектам.

Напомним, по информации разведки, весной и летом Россия готовит удары не только по энергетической инфраструктуре Украины, но и по ключевой логистике, в частности, по железной дороге и системам водоснабжения.

Читайте также: Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться

