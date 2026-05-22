В полицию обратился житель одного из сел Тернопольского района, который стал жертвой интернет-мошенников при попытке купить автомобиль

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Мужчина рассказал, что нашел в соцсети Instagram объявление о продаже микроавтобуса Renault Trafic. Во время переписки и телефонного общения неизвестный продавец заверил покупателя в надежности сделки и убедил перечислить деньги на указанные банковские карты.

Потерпевший добровольно совершил несколько платежей, однако после отправки средств автомобиль так и не получил, а связь с продавцом прервалась.

Таким образом, 48-летний мужчина потерял 431 434 гривны.

По этому факту следователи открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 190 УК Украины (мошенничество, совершенное в крупных размерах или путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники). Полицейские установливают причастных к преступлению.

