Колишній топ "Fire Point" і партнер Міндіча скупив землю біля Буковелю на $4,5 млн – Bihus.Info

Фото: Наші гроші

Бізнес-партнер Тімура Міндіча та колишній топменеджер оборонної компанії "Fire Point" Ігор Хмельов із 2022 року активно скуповував землю та об'єкти туристичної нерухомості поблизу Буковелю. Йдеться про ділянки в районі села Яблуниця Івано-Франківської області.

Про це повідомляють журналісти Bihus.Info, передає RegioNews.

За їхніми даними, лише земельні ділянки могли коштувати близько 4,5 мільйона доларів.

Загалом до січня 2026 року компанія, пов'язана з Хмельовим, оформила на себе 24 ділянки загальною площею близько 9 гектарів. На частині територій уже працювали готель, ресторан і глемпінг, а згодом там звели новий готельний комплекс.

Хмельов довгий час залишався непублічною фігурою, попри те, що його ім’я фігурує в десятках компаній, пов’язаних із різними бізнес-групами, зокрема структурами "Привату" та колом осіб, наближених до Тимура Міндіча. За інформацією розслідувачів, його ім’я також згадується в матеріалах НАБУ в межах операції "Мідас", пов'язаної з корупційними схемами в енергетичному секторі.

Журналісти зазначають, що Хмельов працював у структурах, пов’язаних із Ігорем Палицею, а згодом – у компаніях, дотичних до бізнес-оточення Міндіча. Окремо в матеріалі йдеться про його роботу в оборонній компанії "Fire Point", що підтверджував її співвласник Денис Штілерман.

За інформацією Bihus.Info, у 2022 році, вже після початку повномасштабного вторгнення, Хмельов почав активно інвестувати у нерухомість у Карпатах –спочатку особисто, а згодом через компанію "Евентус Менеджмент", якою він тоді володів.

Джерела журналістів також повідомляють, що у листопаді 2025 року, у день обшуків у Тимура Міндіча, Хмельов залишив Україну. Після цього він почав виходити з більшості бізнес-структур, у яких був присутній, зокрема й з "Евентус Менеджмент".

Формальним новим власником компанії стала структура "Злагода пропертіз", однак журналісти припускають, що фактичний контроль міг залишитися незмінним, оскільки управління компанією продовжує здійснювати менеджерка, пов’язана з Хмельовим.

Нагадаємо, восени 2025 року Україна оголосила у розшук Тимура Міндіча та Олександра Цукермана. Пізніше Кабмін ініціював введення санкцій проти них.

У травні 2026 року Міндіч звернувся з позовом до Касаційного адміністративного суду. У позові бізнесмен просить суд скасувати указ президента,я ким він запровадив санкції проти нього.

Тимур Міндіч – співвласник студії "Квартал-95" та один із найближчих друзів президента Зеленського. Його ім’я регулярно згадується в контексті енергетичної сфери, впливу на держуправління та останнім часом – у сфері виробництва дронів.

За словами джерел УП з оточення Міндіча, він – людина, з якою президент ще до повномасштабного вторгнення полюбляв "поговорити про життя". Після 2022 року Міндіч, за даними видання, не лише залишився в найближчому оточенні Зеленського, а навпаки, набув ще більшого статусу. Його нібито задокументували у квартирі за тією ж адресою, де 5 років тому святкували день народження президента.

Читайте також: Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищували незалежність НАБУ та САП