Военная контрразведка СБУ разоблачила и задержала в Киеве и Одессе двух агентов российской спецслужбы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.

Один из агентов – ИТ-специалист из Николаева, которого враг завербовал еще в 2014 году и 12 лет держал в "режиме ожидания".

В феврале этого года российская спецслужба "активировала" агента и велела ему переехать в Киев. Мужчина должен был собирать координаты для ракетных ударов, в том числе по зданию главы ГСЧС Украины, а также следить за известными политиками и представителями командования Сил обороны, против которых РФ готовила диверсии.

Для сбора информации фигурант использовал свою профессиональную деятельность – под прикрытием услуг обслуживания компьютерных систем он заводил знакомства и выпрашивал нужные данные во время бытовых разговоров. Впоследствии он привлек к работе другого айтишника из Одессы, с которым они создали сеть информаторов для сбора данных о дислокации украинских войск в Одесской и Киевской областях.

Сотрудники СБУ задержали главного агента в съемной квартире в Киеве, а его сообщника – в Одессе. В ходе обысков у них изъяли телефоны с доказательствами сотрудничества с ФСБ.

Задержанным сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 УК Украины (госмена в условиях военного положения).

Суд избрал фигурантам меру пресечения в виде содержания под стражей. Им грозит пожизненное заключение.

Напомним, ранее СБУ задержала в Днепропетровской области еще одного агента ФСБ. Злоумышленник корректировал российские удары по Никополю реактивными системами залпового огня, ствольной артиллерией и FPV-дронами.