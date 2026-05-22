22 мая 2026, 13:39

СБУ задержала двух агентов ФСБ, которые готовили удары по Киеву и Одессе

Фото: СБУ
Военная контрразведка СБУ разоблачила и задержала в Киеве и Одессе двух агентов российской спецслужбы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.

Один из агентов – ИТ-специалист из Николаева, которого враг завербовал еще в 2014 году и 12 лет держал в "режиме ожидания".

В феврале этого года российская спецслужба "активировала" агента и велела ему переехать в Киев. Мужчина должен был собирать координаты для ракетных ударов, в том числе по зданию главы ГСЧС Украины, а также следить за известными политиками и представителями командования Сил обороны, против которых РФ готовила диверсии.

Для сбора информации фигурант использовал свою профессиональную деятельность – под прикрытием услуг обслуживания компьютерных систем он заводил знакомства и выпрашивал нужные данные во время бытовых разговоров. Впоследствии он привлек к работе другого айтишника из Одессы, с которым они создали сеть информаторов для сбора данных о дислокации украинских войск в Одесской и Киевской областях.

Сотрудники СБУ задержали главного агента в съемной квартире в Киеве, а его сообщника – в Одессе. В ходе обысков у них изъяли телефоны с доказательствами сотрудничества с ФСБ.

Задержанным сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 УК Украины (госмена в условиях военного положения).

Суд избрал фигурантам меру пресечения в виде содержания под стражей. Им грозит пожизненное заключение.

Напомним, ранее СБУ задержала в Днепропетровской области еще одного агента ФСБ. Злоумышленник корректировал российские удары по Никополю реактивными системами залпового огня, ствольной артиллерией и FPV-дронами.

12 мая 2026
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Шестой президент сам фактически за руку привел во власть людей, которые теперь воюют против него
08 мая 2026
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Украинские праворадикальные политики получили свой шанс благодаря войне
01 мая 2026
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Правоохранители обращают внимание на последствия, а не на причину, а в школе, похоже, как обычно, ничего не замечали
28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
