Украинские дроны атаковали НПЗ в Ярославле – Зеленский подтвердил

Президент Владимир Зеленский заявил о продолжении активных защитных операций Сил обороны на определенных направлениях и применении дальнобойных дронов по территории России

Об этом он сообщил после доклада Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, передает RegioNews.

По его словам, украинские военные нанесли удары по объектам российской нефтеперерабатывающей инфраструктуры и экспортным позициям. В частности, этой ночью Силы обороны действовали в районе нефтеперерабатывающего завода в Ярославле, расположенном примерно в 700 километрах от украинской границы.

Глава государства подчеркнул, что Украина продолжает наносить удары по целям как на территории РФ, так и на временно оккупированных территориях, в ответ на российские обстрелы украинских городов и общин.

Отдельно было отмечено, что идет подготовка новых дальнобойных операций. В сообщении говорится о дальнейшем усилении так называемых "дальнобойных санкций" и "мидилстрайков".

В ходе совещания также обсуждалась ситуация на фронте. По данным украинской стороны, с начала 2026 года российские потери составляют более 145 тысяч человек, из которых около 86 тысяч – безвозвратные, а по меньшей мере 59 тысяч – ранены, более чем 800 российских военных, взятых в плен.

Напомним, в ночь на 21 мая подразделения Deep-strike Сил специальных операций ВСУ совместно с Силами беспилотных систем поразили Сызранский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области РФ.