22 мая 2026, 08:39

Воровал деньги и проигрывал в казино: в Днепре осудили эксфинансиста боевой бригады

Фото:ГБР
Самаровский горрайонный суд Днепропетровской области признал виновным бывшего начальника финансово-экономической службы одной из бригад, выполнявшей боевые задания на Запорожском направлении

Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передает RegioNews.

Следствие установило, что на протяжении 2023-2025 годов мужчина менял банковские реквизиты военнослужащих и направлял их денежные выплаты на собственные счета. Для реализации схемы открыл 14 банковских счетов.

Кроме того, фигурант продолжал начислять средства военным, которые уже были уволены со службы, после чего также присваивал эти деньги. Нехватку скрывал в финансовой отчетности. По информации следствия, украденные средства он проиграл в азартные игры.

В апреле 2025 года мужчина самовольно покинул воинскую часть. Чтобы избежать разоблачения, он отправил свой телефон за границу, приобрел другой автомобиль и постоянно менял съемные квартиры.

В начале 2026 года работники ГБР задержали его.

Суд признал экс-финансиста виновным по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в частности за мошенничество в особо крупных размерах, легализацию имущества, полученного преступным путем, и дезертирство.

По совокупности преступлений ему назначили наказание – 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Ровенской области задержали и сообщили о подозрении первому заместителю командира учебного центра, который организовал уклонение от службы для подчиненных. Вместо выполнения воинских обязанностей несколько военнослужащих занимались ремонтом дома, где он проживает вместе с сожительницей.

