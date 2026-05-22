22 мая 2026, 13:44

На Полтавщине мужчины сливали координаты блокпостов и похитили мобилизованного

Фото: СБУ
Служба безопасности разоблачила четырех жителей Полтавщины, которые препятствовали деятельности Сил обороны и распространяли информацию об украинских военных

Об этом сообщили в областном управлении СБУ, передает RegioNews.

По материалам дела фигуранты систематически публиковали в интернете данные о расположении и перемещении подразделений Сил обороны. В частности, в закрытых чатах они передавали информацию о дислокации военных, а также координаты блокпостов.

Отдельный эпизод касается 29-летнего местного жителя, прибывшего в марте этого года в один из сборных пунктов территориального центра комплектования и социальной поддержки.

По данным СБУ, мужчина, угрожая работникам, насильно вывез своего знакомого, которого ранее мобилизовали. Игнорируя требования военных, он посадил мужчину в автомобиль и покинул место происшествия.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента и причастных лиц.

Фигуранты уведомлены о подозрении по статье о препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины. Им грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, Основянский районный суд города Харькова признал гражданина виновным в незаконном распространении информации о расположении Вооруженных Сил Украины. Дело рассматривалось 3,5 года. Муж покаялся, а также перечислил 200 тысяч гривен в поддержку ВСУ.

Полтавщина блокпост ВСУ СБУ мужчины мобилизация уклонение от мобилизации
