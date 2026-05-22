22 мая 2026, 11:43

Экстрадировали из Польши: на Ровенщине будут судить организатора схемы побега за границу

В Ровенской области перед судом предстанет 22-летний организатор схемы незаконной переправки мужчин призывного возраста за границу

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

По данным следствия, проживавший за пределами Украины мужчина совместно с четырьмя жителями Сарненского района организовал схему незаконного выезда военнообязанных.

За свои услуги фигуранты потребовали 9 тысяч долларов.

Правоохранители разоблачили участников схемы в сентябре 2024 года во время передачи денег. Всем фигурантам сообщили о подозрении.

Четверых сообщников уже осудили – каждому назначили по пять лет лишения свободы с испытательным сроком два года.

Организатора сделки объявили в международный розыск. В марте 2026 года его экстрадировали из Польши в Украину сотрудники следственного управления, миграционной полиции и СБУ.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога, которым он воспользовался.

Досудебное расследование завершено, а обвинительный акт направлен в суд.

Напомним, на Буковине ухилянтам продавали "путевки" за границу. В мае этого года 38-летний житель Николаевской области и 28-летний житель Винницкой области организовали схему нелегального трансфера военнообязанных мужчин за границу.

