Россияне ударили беспилотником по центру Богодухова на Харьковщине: есть раненые
В понедельник, 18 мая, оккупанты нанесли удар по центральной части города Богодухов Харьковской области
Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.
Российский беспилотник попал вблизи легкового автомобиля.
Предварительно, в результате взрыва пострадали два человека. Им оказывают необходимую помощь.
На месте продолжается ликвидация последствий вражеской атаки.
Напомним, 18 мая российские военные атаковали учебное заведение город Глухов Сумской области – вспыхнули здания.
