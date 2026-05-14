Россияне ударили по частному сектору Дружковки: есть жертвы, повреждены 13 домов

Фото: ГСЧС

В Дружковке в результате российского авиаудара погибли два человека, еще один человек получил ранения

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС, передает RegioNews .

По данным спасателей, накануне российские войска атаковали частный жилищный сектор города.

В результате удара повреждены 13 жилых домов, возник пожар.

Спасатели оказали помощь раненому мужчине 1964 года рождения и ликвидировали возгорание жилого дома и автомобиля.

Напомним, что в Херсонской области в течение дня в результате обстрелов один человек погиб, девять получили ранения.