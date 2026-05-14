Удар по миссии ООН и гибель женщины: россияне устроили массированный террор дронами в Херсоне

Фото: Общественное Херсон

На Херсонщине в течение дня в результате обстрелов один человек погиб, девять получили ранения

Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура , передает RegioNews .

По данным прокуратуры, утром российские военные сбросили взрывчатку с БПЛА на одну из улиц Херсона – погибла 68-летняя женщина.

В результате использования дронов в областном центре пострадали еще девять человек. Шесть из них – во время атаки на транспорт миссии ООН в Украине и автомобиль волонтерской группы.

Кроме того, повреждения получили частные и многоквартирные дома, здание санатория, магазин, учебное заведение, автотранспорт.

Начаты досудебные расследования по фактам совершения военных преступлений.

Напомним, что в Новоалександровской общине Херсона 14 мая бронированный автомобиль полиции взорвался на взрывном устройстве во время эвакуационного рейса.