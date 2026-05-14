В Фастове мужчина чуть не убил родную мать во время ссоры

В Фастове во время конфликта сын нанес своей матери множественные телесные повреждения по голове, в результате чего пострадавшая госпитализирована. Подозреваемому грозит до восьми лет заключения

Об этом сообщила полиция Киевской области.

Досудебным расследованием установлено, что по месту жительства между обидчиком и пострадавшей возникла ссора, во время которой фигурант руками нанес женщине многочисленные удары в область головы.

В результате происшествия 63-летнюю женщину госпитализировали с тяжелыми телесными повреждениями. В настоящее время она находится на лечении.

Нападающий задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и помещен в изолятор временного содержания.

Следователи сообщили о подозрении мужчине по факту нанесения умышленного тяжкого телесного повреждения (ч. 1 ст. 121 Уголовного Кодекса Украины).

