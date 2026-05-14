В Фастове мужчина чуть не убил родную мать во время ссоры
В Фастове во время конфликта сын нанес своей матери множественные телесные повреждения по голове, в результате чего пострадавшая госпитализирована. Подозреваемому грозит до восьми лет заключения
Об этом сообщила полиция Киевской области, передает RegioNews .
Досудебным расследованием установлено, что по месту жительства между обидчиком и пострадавшей возникла ссора, во время которой фигурант руками нанес женщине многочисленные удары в область головы.
В результате происшествия 63-летнюю женщину госпитализировали с тяжелыми телесными повреждениями. В настоящее время она находится на лечении.
Нападающий задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и помещен в изолятор временного содержания.
Следователи сообщили о подозрении мужчине по факту нанесения умышленного тяжкого телесного повреждения (ч. 1 ст. 121 Уголовного Кодекса Украины).
