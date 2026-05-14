Цены на АЗС: сколько в Украине стоит бензин
В связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке цены на бензин в Украине изменились. Правительство ввело меры, чтобы не допустить резкого удорожания
Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.
Средние цены на топливо в Украине по состоянию на 14 мая:
- бензин А-95 премиум – 77,48 гривны за литр;
- бензин А-95 – 73,64 гривны за литр;
- бензин А-92 – 67,15 гривны за литр;
- дизтопливо – 87,66 гривны за литр;
- автогаз – 48,32 гривны за литр.
Напомним, что за прошедший месяц потребительские цены в Украине выросли на 1,4%. При этом инфляция выросла до 8,6% по сравнению с апрелем прошлого года.
