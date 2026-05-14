В Николаевской области осудили мужчину, который "сливал" данные ТЦК

В Николаевской области суд вынес приговор мужчине, который через Telegram и Viber распространял информацию о местах работы ТЦК. Стало известно, какой приговор он получил

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета".

Как выяснили правоохранители, мужчина регулярно публиковал в соцсетях локации представителей ТЦК и полиции в Первомайске и близлежащих населенных пунктах. В одном из этих чатов было более двух тысяч подписчиков.

На суде мужчина признал вину. Суд назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины. Однако он был освобожден от отбывания наказания с испытательным сроком на один год.

