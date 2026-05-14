14 мая 2026, 21:30

Россияне вербуют студентов для войны против Украины

Фото из открытых источников
Россияне масштабируют вербовку студенток в подразделения БПЛА. Ранее подобная практика наблюдалась только на оккупированных территориях, а теперь это происходит и на территории РФ

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации, передает RegioNews.

Русские вербуют студентов прямо в стенах университетов и колледжей. Они используют смс-рассылки, объявления и даже разговоры во время лекций. Фиксируют случаи, когда студентам с задолженностью за обучение предлагается подписать контракт, чтобы списать долг.

Министерство обороны РФ обещает, что этот контракт длится всего год и якобы студентам не придется воевать на передовой. При этом уже известно о случае, когда 23-летний студент из Бурятии заключил контракт с подразделением БПЛА в январе, а уже в апреле он погиб в Луганской области возле линии фронта.

"Россия цинично превращает учебные заведения – как на оккупированных территориях, так и внутри страны – в конвейер пополнения подразделений БпЛА. Хронический дефицит личного состава заставляет режим снижать возрастной порог и расширять социальные категории вербовки", - говорится в сообщении ЦПИ.

Напомним, в ряде городов оккупированной Луганщины военные регулярно проводят встречи с учениками 11 классов, во время которых рассказывают о якобы "преимуществе" службы в армии России. Старшеклассникам навязывают только два пути: подписание контракта или поступление в российский военный вуз.

