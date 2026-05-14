На Днепропетровщине мужчина стрелял в бездомного
В соцсетях появилось жестокое видео. Житель Никополя открыл огонь по бездомному
Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.
В соцсетях распространяют видео, сделанное в Никополе. На кадрах можно увидеть, как мужчина угрожая пистолетом избивал бездомного.
По словам местных жителей, этот бездомно регулярно обворовывает местные киоски и выносит товар. Вероятно, именно это стало мотивом для напавшего на него человека.
Местные жители призывают стражей порядка обратить внимание и на регулярные кражи, и на жестокие проявления "самосуда".
Напомним, ранее в Киеве во время конфликта между мужчинами 38-летний один из них достал револьвер и произвел около девяти выстрелов в разные части тела 27-летнего пострадавшего.
