Пограничники дроном уничтожили российского "ждуна"

Государственная пограничная служба

На видео можно увидеть работу бригады "Форпост", работающей на Южно-Слобожанском направлении. Военные объяснили, что "ждунами" называют беспилотники-камикадзе, которые противник оставляет в засаде и активирует при появлении цели. Однако украинские защитники научились их находить и опережать.

"Параллельно бойцы отследили накопление вражеской пехоты, пытавшейся продвинуться на позиции украинских военных. Противника обнаружили вовремя – и поразили еще до того, как он успел действовать", – говорят пограничники.

