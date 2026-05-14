14 мая 2026, 20:35

Пограничники дроном уничтожили российского "ждуна"

Фото: Госпогранслужба
Украинские военные продолжают уничтожать россиян на фронте. Пограничники показали свежие кадры, где украинский дрон уничтожает "ждунов" кафиров

Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.

На видео можно увидеть работу бригады "Форпост", работающей на Южно-Слобожанском направлении. Военные объяснили, что "ждунами" называют беспилотники-камикадзе, которые противник оставляет в засаде и активирует при появлении цели. Однако украинские защитники научились их находить и опережать.

"Параллельно бойцы отследили накопление вражеской пехоты, пытавшейся продвинуться на позиции украинских военных. Противника обнаружили вовремя – и поразили еще до того, как он успел действовать", – говорят пограничники.

Напомним, ранее Силы беспилотных систем уничтожили в Крыму вражескую технику на миллионы долларов. Операцию провели в конце марта.

