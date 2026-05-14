Конфликт с ТЦК в Харькове: начали проверку после инцидента у школы
В Харькове произошел инцидент с ТЦК. В военных начали проверку
Об этом сообщает "Думка", передает RegioNews.
В соцсетях распространяли видео с инцидентом во время оповещения граждан в Харькове. В ТЦК сообщили, что они начали служебное расследование. Отмечается, что во время конфликта между сотрудниками ТЦК и граждане распыляли газ.
По словам представителей командования, они окажут полное содействие правоохранительным органам в случае проведения ими процессуальных действий. Для сообщений о правонарушениях или конфликтах действует горячая линия Харьковского ОТЦК и СП: 0800500772.
Напомним, что в сети распространяют видео, где военный с битой ворвался в ТЦК. Его сына с инвалидностью якобы избили.
