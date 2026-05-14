В ночь на 14 мая россияне нанесли массированный удар по Украине. Ведущая Маша Ефросинина показала, как она с сыном пряталась во время обстрелов

Маша Ефросинина показала фото со своим 11-летним сыном. По ее словам, они во время атаки находились дома. Укрытием служила ванная.

"Внутри - ненависть к мерзотам и паника парализующего страха. Внешне - отработанный покой. Никогда не прощу в расщепке ни одной такой адской ночи", - написала Ефронинина.

Напомним, в ночь на 14 мая РФ продолжила атаку на Украину, нанеся комбинированный удар по Украине с применением ударных БПЛА, ракет воздушного и наземного базирования. Основное направление удара – Киев.

Последствия попадания и падения обломков зафиксированы в восьми районах столицы – Голосеевском, Дарницком , Деснянском, Днепровском, Оболонском, Печерском, Соломенском и Шевченковском.

По данным спасателей, в Киеве количество погибших увеличилось до 12. Среди них двое детей.