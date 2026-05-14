Российские оккупанты совершили более 50 атак на территорию Днепропетровской области в течение 14 мая

Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Ганжа, передает RegioNews .

Российская армия в течение дня более полусотни раз атаковала Никопольский и Криворожский районы Днепропетровской области. Известно о четырех раненых, среди них – ребенок.

Для атак захватчики применяли артиллерию и беспилотники.

В Никопольском районе под вражескими ударами оказались город Никополь, Марганецкая, Покровская и Красногригорьевская общины – повреждения получили предприятия, частные дома и автомобили. Ранены двое мужчин, женщина и ребенок.

"52-летняя женщина в больнице в состоянии средней тяжести. Мужчины 36 лет и 49 лет и 12-летний мальчик будут лечиться амбулаторно", - отметил Ганжа.

В Криворожском районе под вражеский удар попала Грушевская община – изуродовало заправку и частный дом.

Напомним, что в Дружковке в результате российского авиаудара погибли два человека, еще один человек получил ранения.