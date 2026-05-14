21:30  14 мая
Россияне вербуют студентов для войны против Украины
20:50  14 мая
В Николаевской области осудили мужчину, который "сливал" данные ТЦК
20:35  14 мая
Пограничники дроном уничтожили российского "ждуна"
UA | RU
UA | RU
14 мая 2026, 22:47

Россияне совершили более 50 атак на Днепропетровскую область: ранены 12-летний мальчик и трое взрослых

14 мая 2026, 22:47
Читайте також українською мовою
Фото: Днепропетровская ОВА
Читайте також
українською мовою

Российские оккупанты совершили более 50 атак на территорию Днепропетровской области в течение 14 мая

Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Ганжа, передает RegioNews .

Российская армия в течение дня более полусотни раз атаковала Никопольский и Криворожский районы Днепропетровской области. Известно о четырех раненых, среди них – ребенок.

Для атак захватчики применяли артиллерию и беспилотники.

В Никопольском районе под вражескими ударами оказались город Никополь, Марганецкая, Покровская и Красногригорьевская общины – повреждения получили предприятия, частные дома и автомобили. Ранены двое мужчин, женщина и ребенок.

"52-летняя женщина в больнице в состоянии средней тяжести. Мужчины 36 лет и 49 лет и 12-летний мальчик будут лечиться амбулаторно", - отметил Ганжа.

В Криворожском районе под вражеский удар попала Грушевская община – изуродовало заправку и частный дом.

Напомним, что в Дружковке в результате российского авиаудара погибли два человека, еще один человек получил ранения.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Днепропетровская область обстрел дрон артиллерия
12 мая 2026
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Шестой президент сам фактически за руку привел во власть людей, которые теперь воюют против него
08 мая 2026
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Украинские праворадикальные политики получили свой шанс благодаря войне
01 мая 2026
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Правоохранители обращают внимание на последствия, а не на причину, а в школе, похоже, как обычно, ничего не замечали
28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
Ведущая Маша Ефросинина показала, как с сыном пряталась во время обстрелов
14 мая 2026, 23:35
Конфликт с ТЦК в Харькове: начали проверку после инцидента у школы
14 мая 2026, 22:55
Дела о кооперативе "Династия": Суд избрал меру пресечения еще одному фигуранту
14 мая 2026, 22:52
Цены на АЗС: сколько в Украине стоит бензин
14 мая 2026, 22:35
В Фастове мужчина чуть не убил родную мать во время ссоры
14 мая 2026, 22:22
На Днепропетровщине мужчина стрелял в бездомного
14 мая 2026, 22:15
Россияне ударили по частному сектору Дружковки: есть жертвы, повреждены 13 домов
14 мая 2026, 22:07
Адвокат Ермака рассказал, как неизвестные "скидываются" на залог для экс-руководителя Офиса Президента
14 мая 2026, 21:59
Удар по миссии ООН и гибель женщины: россияне устроили массированный террор дронами в Херсоне
14 мая 2026, 21:41
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Все публикации »
Николай Княжицкий
Валерий Пекар
Виталий Портников
Все блоги »