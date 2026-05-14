Силы обороны ударили по базам 51-й армии РФ в Донецкой области

Силы обороны Украины нанесли авиационные удары по двум точкам запуска вражеских беспилотников в Покровске и месту размещения личного состава подразделения армии РФ в Ровно Донецкой области, в результате чего обезвредили около 30 российских военнослужащих

Об этом сообщил 7-й корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины, передает RegioNews .

Враг использует гражданскую застройку и бетонные укрытия по всему городу не только для размещения личного состава, но и в качестве позиций для боевой работы — запуска БПЛА и ведения аэроразведки, отметили военные.

"Для уничтожения наступательного потенциала России на днях авиация Сил обороны во взаимодействии с подразделениями в полосе ответственности 7 корпуса ДШУ нанесла серию авиаударов по местам скопления противника", – проинформировали в 7 корпусе ДШУ.

В частности, в Покровске уничтожены два пункта накопления россиян. Их враг использовал для запуска БПЛА "Молния" и ведения аэроразведки.

В населенном пункте Ровно между Покровском и Мирноградом Силы обороны уничтожили место размещения личного состава одного из подразделений 51 общевойсковой армии РФ.

Напомним, що украинские военные продолжают уничтожать врага на фронте.