21:30  14 мая
Россияне вербуют студентов для войны против Украины
20:50  14 мая
В Николаевской области осудили мужчину, который "сливал" данные ТЦК
20:35  14 мая
Пограничники дроном уничтожили российского "ждуна"
UA | RU
UA | RU
14 мая 2026, 21:25

Силы обороны ударили по базам 51-й армии РФ в Донецкой области

14 мая 2026, 21:25
Читайте також українською мовою
Фото: Скриншот с видео
Читайте також
українською мовою

Силы обороны Украины нанесли авиационные удары по двум точкам запуска вражеских беспилотников в Покровске и месту размещения личного состава подразделения армии РФ в Ровно Донецкой области, в результате чего обезвредили около 30 российских военнослужащих

Об этом сообщил 7-й корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины, передает RegioNews .

Враг использует гражданскую застройку и бетонные укрытия по всему городу не только для размещения личного состава, но и в качестве позиций для боевой работы — запуска БПЛА и ведения аэроразведки, отметили военные.

"Для уничтожения наступательного потенциала России на днях авиация Сил обороны во взаимодействии с подразделениями в полосе ответственности 7 корпуса ДШУ нанесла серию авиаударов по местам скопления противника", – проинформировали в 7 корпусе ДШУ.

В частности, в Покровске уничтожены два пункта накопления россиян. Их враг использовал для запуска БПЛА "Молния" и ведения аэроразведки.

В населенном пункте Ровно между Покровском и Мирноградом Силы обороны уничтожили место размещения личного состава одного из подразделений 51 общевойсковой армии РФ.

Напомним, что украинские военные продолжают уничтожать врага на фронте. На этот раз пограничники показали, как россияне пытаются прятаться от украинских дронов.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Силы оборони Донетчина РФ УДАР
12 мая 2026
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Шестой президент сам фактически за руку привел во власть людей, которые теперь воюют против него
08 мая 2026
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Украинские праворадикальные политики получили свой шанс благодаря войне
01 мая 2026
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Правоохранители обращают внимание на последствия, а не на причину, а в школе, похоже, как обычно, ничего не замечали
28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
Адвокат Ермака рассказал, как неизвестные "скидываются" на залог для экс-руководителя Офиса Президента
14 мая 2026, 21:59
Удар по миссии ООН и гибель женщины: россияне устроили массированный террор дронами в Херсоне
14 мая 2026, 21:41
Евровидение-2026: где смотреть и когда выступает Украина
14 мая 2026, 21:40
Россияне вербуют студентов для войны против Украины
14 мая 2026, 21:30
Ракета, которой РФ ударила по дому в Киеве, изготовлена в этом году - Зеленский
14 мая 2026, 21:15
В Николаевской области осудили мужчину, который "сливал" данные ТЦК
14 мая 2026, 20:50
В Херсонской области полицейская машина подорвалась на мине во время эвакуации
14 мая 2026, 20:44
Пограничники дроном уничтожили российского "ждуна"
14 мая 2026, 20:35
15 мая объявлен днем памяти по погибшим от массированной атаки оккупантов
14 мая 2026, 20:28
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Все публикации »
Николай Княжицкий
Валерий Пекар
Виталий Портников
Все блоги »