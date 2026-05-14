Евровидение-2026: где смотреть и когда выступает Украина
14 мая уже в 22.00 стартует второй полуфинал Евровидения. Украинцы смогут наблюдать за песенным конкурсом онлайн и на телевидении
Об этом сообщает "Суспільне. Культура", передает RegioNews.
Второй полуфинал Евровидения стартует в 22:00. Смотреть и слушать можно:
- на сайтах Суспільне Культура и Суспільне Евровидение;
- телеканале Общественное Культура;
- Радио Луч;
- на официальном YouTube-канале Евровидения (на языке оригинала).
Украина будет выступать под номером 12 . Голосовать за свою страну, согласно правилам конкурса, нельзя.
Напомним, что Leléka победила на Национальном отборе по Евровидению. Она представит Украину на песенном конкурсе в Вене с песней Ridnym.
