Евровидение-2026: где смотреть и когда выступает Украина

14 мая уже в 22.00 стартует второй полуфинал Евровидения. Украинцы смогут наблюдать за песенным конкурсом онлайн и на телевидении

Об этом сообщает "Суспільне. Культура".

Второй полуфинал Евровидения стартует в 22:00. Смотреть и слушать можно:

на сайтах Суспільне Культура и Суспільне Евровидение;

телеканале Общественное Культура;

Радио Луч;

на официальном YouTube-канале Евровидения (на языке оригинала).

Украина будет выступать под номером 12 . Голосовать за свою страну, согласно правилам конкурса, нельзя.

Напомним, что Leléka победила на Национальном отборе по Евровидению. Она представит Украину на песенном конкурсе в Вене с песней Ridnym.