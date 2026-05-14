Об этом сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник, передает RegioNews.

По его словам, в Бориспольском районе пострадали пять человек. 27-летний мужчина и 56-летняя женщина госпитализированы. У мужчины – множественные осколочные ранения живота и грудной клетки, резаные и рваные раны. У женщины – осколочные ранения, сквозная травма лица.

Также пострадали ребенок трех лет и две женщины 37 и 20 лет. Им оказали медицинскую помощь на месте, в госпитализации они не нуждаются.

В Фастовском районе пострадали две женщины 42 и 32 лет. Одна из них получила множественные секущиеся раны обеих конечностей, другая – острую реакцию на стресс и состояние эмоционального шока. В госпитализации они также не нуждаются, вся необходимая помощь оказана на месте.

Напомним, ночью 14 мая Киевская область находилась под массированным ударом вражеских дронов и ракет. Враг атаковал мирные населенные пункты, целясь в дома и объекты гражданской инфраструктуры. Было известно о пяти пострадавших.