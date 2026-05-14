07:36  14 мая
Ракетно-дроновый удар по Киевщине: повреждения в шести районах, есть пострадавшие
07:47  14 мая
Несколько волн дронов: Одесса пережила очередную ночную атаку
23:40  13 мая
Певица Елена Тополя откровенно рассказала, почему не хочет ехать на Евровидение
UA | RU
UA | RU
14 мая 2026, 08:27

На Киевщине возросло количество пострадавших до семи, среди них – ребенок

14 мая 2026, 08:27
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

Число жителей Киевщины, пострадавших в результате массированной вражеской атаки, возросло до семи. Среди пострадавших – ребенок

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник, передает RegioNews.

По его словам, в Бориспольском районе пострадали пять человек. 27-летний мужчина и 56-летняя женщина госпитализированы. У мужчины – множественные осколочные ранения живота и грудной клетки, резаные и рваные раны. У женщины – осколочные ранения, сквозная травма лица.

Также пострадали ребенок трех лет и две женщины 37 и 20 лет. Им оказали медицинскую помощь на месте, в госпитализации они не нуждаются.

В Фастовском районе пострадали две женщины 42 и 32 лет. Одна из них получила множественные секущиеся раны обеих конечностей, другая – острую реакцию на стресс и состояние эмоционального шока. В госпитализации они также не нуждаются, вся необходимая помощь оказана на месте.

Напомним, ночью 14 мая Киевская область находилась под массированным ударом вражеских дронов и ракет. Враг атаковал мирные населенные пункты, целясь в дома и объекты гражданской инфраструктуры. Было известно о пяти пострадавших.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война обстрелы Киевская область ребенок атака пострадавшие
Основное направление удара – Киев: РФ ночью атаковала Украину 56 ракетами и 675 БПЛА
14 мая 2026, 08:09
Россияне ударили по двум районам Днепропетровщины: повреждены частные дома
14 мая 2026, 07:58
Несколько волн дронов: Одесса пережила очередную ночную атаку
14 мая 2026, 07:47
Все новости »
12 мая 2026
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Шестой президент сам фактически за руку привел во власть людей, которые теперь воюют против него
08 мая 2026
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Украинские праворадикальные политики получили свой шанс благодаря войне
01 мая 2026
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Правоохранители обращают внимание на последствия, а не на причину, а в школе, похоже, как обычно, ничего не замечали
28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
Ночная комбинированная атака на Полтавщину: повреждены предприятия и дома
14 мая 2026, 08:39
На Черниговщине из-за атаки на энергообъект без света остались более 30 тысяч абонентов
14 мая 2026, 08:26
Основное направление удара – Киев: РФ ночью атаковала Украину 56 ракетами и 675 БПЛА
14 мая 2026, 08:09
Политика и мистика: кто действительно влияет на решение элит
14 мая 2026, 08:08
Россияне ударили по двум районам Днепропетровщины: повреждены частные дома
14 мая 2026, 07:58
Венгрия вызвала российского посла из-за удара РФ по Закарпатью
14 мая 2026, 07:53
Несколько волн дронов: Одесса пережила очередную ночную атаку
14 мая 2026, 07:47
Ракетно-дроновый удар по Киевщине: повреждения в шести районах, есть пострадавшие
14 мая 2026, 07:36
ВАКС объявит решение о мере пресечения Ермаку 14 мая
14 мая 2026, 07:29
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Все публикации »
Виталий Портников
Виктор Шлинчак
Игорь Луценко
Все блоги »