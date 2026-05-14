В результате российской атаки 14 мая поврежден энергообъект в Черниговском районе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Черниговоблэнерго.

Из-за обстрела без электроснабжения остались более 31 тысячи абонентов.

"Энергетики приступят к выполнению восстановительных работ, как только позволит ситуация безопасности", – отмечается в сообщении.

Напомним, в ночь на 14 мая РФ продолжила атаку на Украину, нанеся комбинированный удар по Украине с применением ударных БпЛА, ракет воздушного и наземного базирования. Основное направление удара – Киев.