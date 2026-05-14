Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера.

Под удары попали объект портовой инфраструктуры. В результате двух волн атак повреждены оборудование, имущество и грузовой транспорт. Спасатели ликвидировали пожары.

В результате атаки пострадали два человека. Им оказывается вся необходимая помощь.

На объектах работают соответствующие службы, продолжаются работы по устранению последствий ударов.

Напомним, ночью и под утро 14 мая враг атаковал Одессу несколькими волнами ударных дронов. Силы обороны сбили вражеские цели.