Массированная атака дронов на Одесщину: повреждена портовая инфраструктура, есть пострадавшие
Ночью 14 мая российская армия снова массированно атаковала Одесщину ударными беспилотниками
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера.
Под удары попали объект портовой инфраструктуры. В результате двух волн атак повреждены оборудование, имущество и грузовой транспорт. Спасатели ликвидировали пожары.
В результате атаки пострадали два человека. Им оказывается вся необходимая помощь.
На объектах работают соответствующие службы, продолжаются работы по устранению последствий ударов.
Напомним, ночью и под утро 14 мая враг атаковал Одессу несколькими волнами ударных дронов. Силы обороны сбили вражеские цели.
