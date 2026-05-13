13 мая 2026, 21:30

Расстрелял собратьев во время службы: в Николаевской области взяли под стражу военного за двойное убийство

Фото: Офис Генерального прокурора
Суд заключил под стражу без права внесения залога 35-летнего военнослужащего. Его подозревают в умышленном убийстве двух сослужащих в Николаевской области (п. 2 ч. 1 ст. 115 УК Украины)

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

По данным следствия, происшествие произошло 12 мая 2026 около 01:00 во время несения службы. После совместного употребления алкоголя между военнослужащими возник конфликт.

Во время ссоры подозреваемый, по версии следствия, взял закрепленное за ним автоматическое оружие и произвел выстрелы в сторону двух сослужащих.

37-летний и 58-летний военнослужащие погибли на месте от огнестрельных ранений.

В тот же день подозреваемый был задержан в порядке ст. 208 УПК РФ. Продолжаются следственные действия, назначены экспертизы.

Напомним, что в Днепре 4 мая во время осуществления мер по оповещению произошло нападение на представителей Территориального центра комплектования.

