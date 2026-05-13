23 удара по железной дороге: враг атаковал депо и мосты в семи областях, в Здолбунове есть погибшие

Россия 13 мая совершила масштабную спланированную атаку на объекты железной дороги по всей стране. Под ударом оказались депо, мосты и узловые станции в семи областях

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба, передает RegioNews .

По его словам, сегодня под ударами россиян снова оказались украинские общины — Киев, Одесщина, Закарпатье, Львовщина, Харьковщина, Запорожье и другие регионы есть погибшие.

Враг целенаправленно бьет по гражданской инфраструктуре, жилищным кварталам, энергетике и логистике.

"Одной из ключевых целей этой атаки стала украинская железная дорога. 23 удара пришлись именно по железнодорожным объектам на западе, севере и в центре Украины", - отметил вице-премьер.

Пассажиров и железнодорожников с рабочих мест своевременно эвакуировали, но, к сожалению, есть жертвы среди гражданского населения в городе железнодорожников — Здолбунове. Здесь российский удар унес жизни двух прохожих — работников железной дороги.

Под обстрелами оказались энергетическая инфраструктура, мосты, пассажирские, вагонные и локомотивные депо в Закарпатской, Львовской, Житомирской, Ровенской, Волынской, Харьковской и Днепропетровской областях.

Напомним, Россия 13 мая приступила к комбинированной воздушной атаке на критические объекты Украины, которая может длиться долго. По данным ГУР, в первой волне удара враг применяет значительное количество беспилотников, а затем планирует использование крылатых ракет воздушного и морского базирования, а также баллистических ракет.

В Ковеле на Волыни в результате российского удара 13 мая по железнодорожному вокзалу повреждены автобусы, маршрутки и частные автомобили.