На Закарпатье во время атаки семьи с детьми не пускали в укрытие

Фото из открытых источников

На Закарпатье произошла самая большая атака за все время полномасштабной войны. При этом людей не пускали в укрытие

Об этом сообщает журналист Виталий Глагола, передает RegioNews.

По словам журналиста, жители Закарпатья массово жалуются ему на то, что их не пускали в укрытие во время тревоги в городах. Кроме того, по словам местных жителей, во многих предприятиях не было эвакуации.

Впоследствии стало известно, что из-за недопуска людей в укрытие в Ужгороде прокуратура начала уголовное производство.

По словам журналиста, были случаи, когда людей с детьми не пускали в укрытие училища торговли и технологий питания.

Напомним, что 13 мая во время вражеской атаки на территорию Закарпатья залетели российские беспилотники. Это называют самым массированным обстрелом с начала полномасштабного вторжения. К счастью, никто из людей не пострадал.