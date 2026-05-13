Россия атаковала объекты Нафтогаза в Харьковской и Житомирской областях
Российские войска 13 мая атаковали инфраструктуру Группы Нафтогаз сразу в нескольких регионах Украины
Об этом сообщает Департамент по интегрированным коммуникациям НАК "Нафтогаз Украины", передает RegioNews .
В Харьковской области вражеский беспилотник повредил один из газодобывающих активов. Под ударом оказался производственный объект в Житомирской области.
В результате атаки на месте возник пожар.
Обошлось без пострадавших.
Напомним, что 13 мая россияне попали в жилой дом в Ровенской области . К сожалению, есть раненые и погибшие.
Россия 13 мая приступила к комбинированной воздушной атаке на критические объекты Украины, которая может длиться долго. По данным ГУР, в первой волне удара враг применяет значительное количество беспилотников, а затем планирует использование крылатых ракет воздушного и морского базирования, а также баллистических ракет.