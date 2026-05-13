13 мая 2026, 22:38

Россия атаковала объекты Нафтогаза в Харьковской и Житомирской областях

Фото иллюстративное: ГСЧС
Российские войска 13 мая атаковали инфраструктуру Группы Нафтогаз сразу в нескольких регионах Украины

Об этом сообщает Департамент по интегрированным коммуникациям НАК "Нафтогаз Украины", передает RegioNews .

В Харьковской области вражеский беспилотник повредил один из газодобывающих активов. Под ударом оказался производственный объект в Житомирской области.

В результате атаки на месте возник пожар.

Обошлось без пострадавших.

Напомним, что 13 мая россияне попали в жилой дом в Ровенской области . К сожалению, есть раненые и погибшие.

Россия 13 мая приступила к комбинированной воздушной атаке на критические объекты Украины, которая может длиться долго. По данным ГУР, в первой волне удара враг применяет значительное количество беспилотников, а затем планирует использование крылатых ракет воздушного и морского базирования, а также баллистических ракет.

